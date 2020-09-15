В Подмосковье рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году

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Выплаты в размере 20 тыс. рублей получили 48 730 семей из Московской области.
В Подмосковье рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсоцразвития.

Средства выплачивают в рамках областного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«Сумма в размере 20 тыс. рублей предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребёнка органами ЗАГС Московской области. Деньги перечисляются на расчётный счёт заявителя в течение десяти рабочих дней», — напомнила глава ведомства Ирина Фаевская.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малоимущих семей.

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