В Ленобласти нашли останки лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты Нижегородской области.
Морозова обнаружили поисковики отряда «Крылья Родины» на территории Кировского района, где в 1941—1944 годах велись бои за Ленинград.
Лётчик — уроженец Воскресенского района Горьковской области. Организацией похорон займётся районная администрация.
Ранее издание «Невские новости» сообщало, что поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.