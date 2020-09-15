В Ленобласти нашли останки лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны

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В Ленинградской области нашли останки лётчика Василия Морозова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
В Ленобласти нашли останки лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты Нижегородской области.

Морозова обнаружили поисковики отряда «Крылья Родины» на территории Кировского района, где в 1941—1944 годах велись бои за Ленинград.

Лётчик — уроженец Воскресенского района Горьковской области. Организацией похорон займётся районная администрация.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.

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