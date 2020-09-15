В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 2009 году

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В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2009 году.
В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 2009 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый в 2009 году со своим знакомым (он уже умер) в жилом доме в Еманжелинске избил свою сожительницу, от травм она скончалась», — заявили в ведомстве.

Тело спрятали в погребе летней кухни. Останки обнаружили новые хозяева дома в 2019 году.

Уголовное дело завели по статье «Убийство, совершённое группой лиц». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

Ранее newstracker.ru сообщал, что в Ставрополе задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году.

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