В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 2009 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.
«По версии следствия, обвиняемый в 2009 году со своим знакомым (он уже умер) в жилом доме в Еманжелинске избил свою сожительницу, от травм она скончалась», — заявили в ведомстве.
Тело спрятали в погребе летней кухни. Останки обнаружили новые хозяева дома в 2019 году.
Уголовное дело завели по статье «Убийство, совершённое группой лиц». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.
Ранее newstracker.ru сообщал, что в Ставрополе задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году.