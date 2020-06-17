В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году

В Ставрополе задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

«Зная, что его разыскивают, мужчина, не имея документов, представлялся фамилией сестры. В настоящее гражданин задержан и передан в следственные органы», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации следствия, летом 2000 года подозреваемый вместе с братом и двумя подельниками решили ограбить дом семьи, проживавшей в хуторе Воровском.

Злоумышленники забрали у супругов небольшую сумму денег, алкоголь и продукты, после чего подожгли дом и сбежали. Потерпевшие погибли.

Троих подозреваемых задержали по горячим следам. Они получили от 20 до 22 лет лишения свободы.

«В ближайшее время следствие будет готово передать материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд», — говорится в сообщении краевого СУ СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.