Снаряд времён войны вывезли с территории центра Хруничева

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Снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в Москве, вывезен на полигон для уничтожения, сообщили в пресс-службе центра.
Снаряд времён войны вывезли с территории центра Хруничева
  • РИА Новости

«Артиллерийский снаряд калибра 76 мм, обнаруженный ранее в центре Хруничева при проведении ремонтно-восстановительных работ, вывезен с территории», — цитирует РИА Новости представителя.

По его словам, группа разминирования войсковой части номер 01904 в присутствии представителей МВД и МЧС отправила снаряд на полигон для ликвидации.

В субботу, 12 сентября, в «Роскосмосе» рассказали, что на территории центра Хруничева при укладке бордюра нашли снаряд калибра 76 мм.

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