На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны
- Сотрудники центра имени М.В. Хруничева
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы «Роскосмоса».
«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
Отмечается, что соответствующая территория оцеплена, уже прибыли экстренные службы. В настоящий момент ожидается прибытие взрывотехников.
Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.