На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

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На территории Центра Хруничева в Москве был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны.
На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны
  • Сотрудники центра имени М.В. Хруничева
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы «Роскосмоса».

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Отмечается, что соответствующая территория оцеплена, уже прибыли экстренные службы. В настоящий момент ожидается прибытие взрывотехников.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.

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