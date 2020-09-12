На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

На территории Центра Хруничева в Москве был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы «Роскосмоса».

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Отмечается, что соответствующая территория оцеплена, уже прибыли экстренные службы. В настоящий момент ожидается прибытие взрывотехников.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.