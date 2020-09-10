В Истре обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В городе Истра Московской области обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее военные инженеры обнаружили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

С середины июля было обследовано более 40 га. Военнослужащие нашли там миномётные снаряды калибра 50 и 82 мм, гранаты РГД-33.

Взрывоопасные предметы вывезли и уничтожили на предназначенном для данных целей полигоне.

В работах были задействованы 15 военнослужащих, в том числе водолазы, которые обследовали озёера на территории монастыря.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.