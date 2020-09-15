В Генпрокуратуре прокомментировали работу симферопольского детского дома «Ёлочка»

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В Генпрокуратуре прокомментировали работу симферопольского детского дома «Ёлочка», в ходе проверок выявлен ряд нарушений.
В Генпрокуратуре прокомментировали работу симферопольского детского дома «Ёлочка»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные пресс-службы Генпрокуратуры.

В работе симферопольского детского дома выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствие лицензии на оказание паллиативной помощи и специалистов по организации специального питания через зонд.

«Учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, при отсутствии лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи. В нарушение требований законодательства в целях раннего выявления заболеваний не было организовано проведение диспансеризации 45 воспитанников из 76», — цитирует издание сообщение надзорного ведомства.

Помещения «Ёлочки» содержались в ненадлежащем виде, они не были оборудованы противопожарной системой оповещения, в зданиях не хватало огнетушителей.

Генпрокуратура поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности за допущенные нарушения и взяла на контроль их устранение.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу для проверки деятельности симферопольского детского дома «Ёлочка», где обнаружены нарушения.

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