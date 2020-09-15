Дума приняла во втором чтении проект о выдаче госкредитов вне плана

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий правительство правом предоставлять в 2020 году иностранным государствам кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов.
Дума приняла во втором чтении проект о выдаче госкредитов вне плана
  • РИА Новости

Ко второму чтению проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей право в текущем году принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020— 2022 годы, пишет РИА Новости.

Согласно поправке, такие кредиты разрешается предоставлять как за счёт ассигнований, установленных самой программой, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В начале встречи Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.

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