Дума приняла во втором чтении проект о выдаче госкредитов вне плана
- РИА Новости
Ко второму чтению проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей право в текущем году принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020— 2022 годы, пишет РИА Новости.
Согласно поправке, такие кредиты разрешается предоставлять как за счёт ассигнований, установленных самой программой, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.
14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
В начале встречи Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.