Психолог рассказала, как сохранить хорошее настроение

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Психолог Елена Ковалёва рассказала, как сохранить хорошее настроение.
Психолог рассказала, как сохранить хорошее настроение
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что нужно обращать внимание на такие факторы, как сонливость, раздражительность, перепады настроения.

Как считает Ковалёва, необходимо высыпаться и правильно питаться, по возможности поддерживать режим.

«Со временем накапливается усталость, и, естественно, человек склонен на пониженном настроении, иммунитете впадать в депрессию. Количество эндорфинов, дофаминов и других гормонов, отвечающих за хорошее настроение, снижается», — пояснила она.

По её словам, нужно создавать комфорт дома. Настроение способны улучшить просмотры любимых фильмов и вкусная еда,.

Кроме того, психолог считает, что время от времени можно устраивать «день лодыря», чтобы отдохнуть.

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