Психолог рассказала, как сохранить хорошее настроение
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что нужно обращать внимание на такие факторы, как сонливость, раздражительность, перепады настроения.
Как считает Ковалёва, необходимо высыпаться и правильно питаться, по возможности поддерживать режим.
«Со временем накапливается усталость, и, естественно, человек склонен на пониженном настроении, иммунитете впадать в депрессию. Количество эндорфинов, дофаминов и других гормонов, отвечающих за хорошее настроение, снижается», — пояснила она.
По её словам, нужно создавать комфорт дома. Настроение способны улучшить просмотры любимых фильмов и вкусная еда,.
Кроме того, психолог считает, что время от времени можно устраивать «день лодыря», чтобы отдохнуть.
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