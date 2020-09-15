В Госдуме прокомментировали идею введения почасового МРОТ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
В Госдуме прокомментировали идею введения почасового МРОТ
  • РИА Новости

«Всегда нужно очень осторожно относиться к таким предложениям. С одной стороны, да, действительно необходимо установить для работников — а особенно тех, кто трудится неполное рабочее время, — ниже какой величины стоимость труда не должна опускаться», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, почасовая работа имеет опасную тенденцию, так как во многих странах это даёт право работодателю переводить сотрудника на неполный день.

Как отметила Бессараб, перевод на неполное рабочее время должен осуществляться в строгом соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что в России планируют обсудить введение почасового МРОТ. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021—2023 годы.

Подчёркивается, что минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда.

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