В Госдуме прокомментировали идею введения почасового МРОТ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

«Всегда нужно очень осторожно относиться к таким предложениям. С одной стороны, да, действительно необходимо установить для работников — а особенно тех, кто трудится неполное рабочее время, — ниже какой величины стоимость труда не должна опускаться», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, почасовая работа имеет опасную тенденцию, так как во многих странах это даёт право работодателю переводить сотрудника на неполный день.

Как отметила Бессараб, перевод на неполное рабочее время должен осуществляться в строгом соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что в России планируют обсудить введение почасового МРОТ. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021—2023 годы.

Подчёркивается, что минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда.