Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России

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Все запасы боевых отравляющих веществ на российской территории, включая запасы «Новичка», были уничтожены в установленном порядке, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России
  • РИА Новости

«Они (боевые отравляющие вещества. — RT) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО», — цитирует ТАСС Нарышкина.

По его словам, утверждения о том, что на территории России есть производство или запасы таких веществ, являются дезинформацией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия.

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