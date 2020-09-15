Нарышкин заявил об отсутствии запасов «Новичка» в России
- РИА Новости
«Они (боевые отравляющие вещества. — RT) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО», — цитирует ТАСС Нарышкина.
По его словам, утверждения о том, что на территории России есть производство или запасы таких веществ, являются дезинформацией.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия.