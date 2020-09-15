Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает ФАН.

В эфире медиагруппы «Патриот» Миронов заявил, что против какой бы то ни было реконструкции.

«Лично у меня негативное отношение к роли Ленина в истории России, но я уважаю своих соотечественников старшего поколения, для которых Ленин и мавзолей — это нечто святое. Я считаю, что эту тему лучше не трогать», — сказал он.

Как считает Миронов, наступит время, и потомки сами всё решат.

Ранее в Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея.