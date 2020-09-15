Миронов прокомментировал ситуацию вокруг мавзолея
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
В эфире медиагруппы «Патриот» Миронов заявил, что против какой бы то ни было реконструкции.
«Лично у меня негативное отношение к роли Ленина в истории России, но я уважаю своих соотечественников старшего поколения, для которых Ленин и мавзолей — это нечто святое. Я считаю, что эту тему лучше не трогать», — сказал он.
Как считает Миронов, наступит время, и потомки сами всё решат.
Ранее в Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея.