Миронов прокомментировал ситуацию вокруг мавзолея

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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве.
Миронов прокомментировал ситуацию вокруг мавзолея
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

В эфире медиагруппы «Патриот» Миронов заявил, что против какой бы то ни было реконструкции.

«Лично у меня негативное отношение к роли Ленина в истории России, но я уважаю своих соотечественников старшего поколения, для которых Ленин и мавзолей — это нечто святое. Я считаю, что эту тему лучше не трогать», — сказал он.

Как считает Миронов, наступит время, и потомки сами всё решат.

Ранее в Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея.

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