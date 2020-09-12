В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков рассказал подробности конкурса на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом информирует Интерфакс.

По его словам, конкурс является концептуальным и творческим, но «никоим образом не политическим».

«Мы не собираемся ни сносить мавзолей, ни выносить тело Ленина. Мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда всё-таки через 50 лет тело Ленина вынесут», — заявил он.

Глава Союза архитекторов добавил, что организаторы с помощью конкурса «пытаются собрать банк данных, чтобы множество решений уже лежали готовыми.

Шумаков добавил, что в союзе «очень переживают за судьбу мавзолея» и «ратуют за его сохранение».

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.