В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея
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- РИА Новости
По его словам, конкурс является концептуальным и творческим, но «никоим образом не политическим».
«Мы не собираемся ни сносить мавзолей, ни выносить тело Ленина. Мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда всё-таки через 50 лет тело Ленина вынесут», — заявил он.
Глава Союза архитекторов добавил, что организаторы с помощью конкурса «пытаются собрать банк данных, чтобы множество решений уже лежали готовыми.
Шумаков добавил, что в союзе «очень переживают за судьбу мавзолея» и «ратуют за его сохранение».
Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.