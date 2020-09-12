В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

Короткая ссылка
Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков рассказал подробности конкурса на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом информирует Интерфакс.
В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По его словам, конкурс является концептуальным и творческим, но «никоим образом не политическим».

«Мы не собираемся ни сносить мавзолей, ни выносить тело Ленина. Мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда всё-таки через 50 лет тело Ленина вынесут», — заявил он.

Глава Союза архитекторов добавил, что организаторы с помощью конкурса «пытаются собрать банк данных, чтобы множество решений уже лежали готовыми. 

Шумаков добавил, что в союзе «очень переживают за судьбу мавзолея» и «ратуют за его сохранение».

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить