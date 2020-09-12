В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом говорится в сообщении на сайте союза.

Указывается, что целью конкурса является «создание банка идей по реиспользованию мавзолея».

В сообщении говорится, что заявки принимаются до 19 октября.

Участникам конкурса предложили разработать фор-эскиз проекта реиспользования мавзолея в качестве музея, посвящённого его проектированию и строительству. Отмечается, что приветствуются и другие идеи реиспользования мавзолея.

Победители конкурса будут объявлены 13 ноября. При этом лучшие работы будут представлены в ноябре в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

Ранее сообщалось, что Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади открылся для посетителей с 1 июля.