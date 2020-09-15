Островский прокомментировал победу на выборах в Смоленской области
- РИА Новости
«Я благодарен смолянам, которые доверили мне работать ещё один период полномочий», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, главная задача — улучшение социального самочувствия граждан.
«Нужно привлекать внебюджетные инвестиции, повышать налогооблагаемую базу», — отметил Островский.
Он добавил, что к настоящему времени количество льгот выросло до 119.
«Ввели социальное такси, социальную столовую и многое другое. Ежегодно индексируем эти льготы, чтобы смоляне не чувствовали снижения этой социальной помощи со стороны государства», — добавил губернатор.
Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.