Островский прокомментировал победу на выборах в Смоленской области

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Глава Смоленской области Алексей Островский прокомментировал победу на губернаторских выборах.
Островский прокомментировал победу на выборах в Смоленской области
  • РИА Новости

«Я благодарен смолянам, которые доверили мне работать ещё один период полномочий», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, главная задача — улучшение социального самочувствия граждан.

«Нужно привлекать внебюджетные инвестиции, повышать налогооблагаемую базу», — отметил Островский.

Он добавил, что к настоящему времени количество льгот выросло до 119.

«Ввели социальное такси, социальную столовую и многое другое. Ежегодно индексируем эти льготы, чтобы смоляне не чувствовали снижения этой социальной помощи со стороны государства», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.

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