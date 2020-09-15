В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 150 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 18 785 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне было зафиксировано 57 летальных случаев.
Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.
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