Масочный режим в ЕАО продлён до конца 2020 года
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«Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах», — цитирует РИА Новости сообщение правительства.
Отмечается, что соблюдение масочного режима не требуется на улицах.
Остальные связанные с коронавирусом ограничения продлеваются до 28 сентября.
Ранее стало известно, что в Удмуртской Республике с 11 сентября введён обязательный масочный режим.