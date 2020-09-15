Масочный режим в ЕАО продлён до конца 2020 года

Масочный режим в Еврейской автономной области продлён до конца 2020 года, соответствующие изменения были внесены в постановление правительства региона об ограничительных мерах по коронавирусу.

«Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах», — цитирует РИА Новости сообщение правительства.

Отмечается, что соблюдение масочного режима не требуется на улицах.

Остальные связанные с коронавирусом ограничения продлеваются до 28 сентября.

Ранее стало известно, что в Удмуртской Республике с 11 сентября введён обязательный масочный режим.