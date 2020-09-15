СК подтвердил гибель двух горняков на шахте в Кузбассе

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Следственное управление СК России по Кемеровской области подтвердило, что в результате аварии на шахте «Чертинская-Коксовая» погибли два человека.
СК подтвердил гибель двух горняков на шахте в Кузбассе
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37- и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Согласно версии следствия, на шахте в результате выброса угля и газа произошло обрушение горной массы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

27 августа задымление произошло в шахте «Южная-2» в Свердловской области.

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