СК подтвердил гибель двух горняков на шахте в Кузбассе
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«В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37- и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Согласно версии следствия, на шахте в результате выброса угля и газа произошло обрушение горной массы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
27 августа задымление произошло в шахте «Южная-2» в Свердловской области.