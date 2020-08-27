Задымление произошло в шахте в Свердловской области

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Задымление произошло в шахте «Южная-2» в Свердловской области, в настоящее время ведётся проветривание, сообщил начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.
Задымление произошло в шахте в Свердловской области
  • Pixabay

«Мне подтвердили, что имело место возгорание кабелей. Идёт проветривание (шахты. — RT), в неё пока никого не пускают», — сказал он ТАСС.

В МЧС отметили, что задымление произошло на отметке минус 480 метров.

«На месте происшествия работают десять горноспасателей, они производят обследование шахты с целью выяснения причины задымления», — уточнили там.

Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия эвакуированы 175 человек.

16 августа в Кемеровской области приостановили добычу угля на участке шахты «Ерунаковская VIII», где произошло обрушение горной породы.

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