Задымление произошло в шахте в Свердловской области
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«Мне подтвердили, что имело место возгорание кабелей. Идёт проветривание (шахты. — RT), в неё пока никого не пускают», — сказал он ТАСС.
В МЧС отметили, что задымление произошло на отметке минус 480 метров.
«На месте происшествия работают десять горноспасателей, они производят обследование шахты с целью выяснения причины задымления», — уточнили там.
Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия эвакуированы 175 человек.
16 августа в Кемеровской области приостановили добычу угля на участке шахты «Ерунаковская VIII», где произошло обрушение горной породы.