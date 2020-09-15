В Саратовской области СК начал проверку из-за гибели женщины

Короткая ссылка
Жительница Саратовской области скончалась, ещё три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило областное управление СК России.
В Саратовской области СК начал проверку из-за гибели женщины
  • © saratov.sledcom.ru

«Следователем СК проводится осмотр места происшествия. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в понедельник вечером из квартиры дома в посёлке Осиновский Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить