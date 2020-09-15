В Саратовской области СК начал проверку из-за гибели женщины
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«Следователем СК проводится осмотр места происшествия. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины», — указывается в сообщении.
Уточняется, что в понедельник вечером из квартиры дома в посёлке Осиновский Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Татарстане.