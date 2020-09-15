В Саратовской области СК начал проверку из-за гибели женщины

Жительница Саратовской области скончалась, ещё три человека, включая семилетнюю девочку, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило областное управление СК России.

«Следователем СК проводится осмотр места происшествия. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в понедельник вечером из квартиры дома в посёлке Осиновский Саратовской области бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в доме в Татарстане.