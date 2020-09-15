В ЕАО ликвидировали прорыв дамбы
«Подъём грунтовых и паводковых вод реки Амур уже превысил опасную отметку и в селе Ленинское произошёл прорыв дамбы, который ликвидировали с помощью войск российской армии», — заявил он.
Также Гольдштейн выразил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу за «молниеносную реакцию». Он отметил, что на участке прорыва работали войска Восточного военного округа.
Ранее в ЕАО ввели режим ЧС регионального характера в связи с ситуацией в Ленинском районе.
После прорыва дамбы в селе Ленинском были эвакуированы 60 человек.