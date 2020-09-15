Южная Осетия открывает границу с Россией

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В Южной Осетии с 15 сентября возобновляется пересечение государственной границы с Россией.
Южная Осетия открывает границу с Россией
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме», — отмечается в постановлении правительства республики.

В конце августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах открытия границы с Россией.

Также в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия откроет границу с Южной Осетией. 

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