Южная Осетия открывает границу с Россией

В Южной Осетии с 15 сентября возобновляется пересечение государственной границы с Россией.

«Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме», — отмечается в постановлении правительства республики.

В конце августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах открытия границы с Россией.

Также в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия откроет границу с Южной Осетией.