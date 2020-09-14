Эксперты оценили популярность автокредитов для машин с пробегом в России

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили популярность автокредитов для машин с пробегом в России.
Эксперты оценили популярность автокредитов для машин с пробегом в России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В январе-августе 2020 года продано 3,3 млн подержанных автомобилей. Только 5% покупателей приобрели машину, взяв классический автокредит.

Такой показатель объяснили двумя факторами. Во-первых, подавляющее большинство сделок на вторичном рынке совершается напрямую или с участием «перекупов». Во-вторых, покупателям проще и нередко дешевле оформить потребительский кредит.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

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