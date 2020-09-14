Полицейские из Омской и Новосибирской областей задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По имеющимся данным, злоумышленник создавал сайты несуществующих кредитных организаций и получал запросы на онлайн-кредитование. Затем он предлагал кредиты с выгодной ставкой при условии оплаты страховой суммы и комиссии. Получив такие переводы, мужчина переставал выходить на связь.
Подозреваемого задержали в арендованной квартире в Новосибирске. В настоящее время он под подпиской о невыезде.
Как полагают в полиции, мужчина может быть причастен ещё к нескольким эпизодам мошенничества в отношении жителей Омской области.
Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.