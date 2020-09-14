В Нижегородской области задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

В Нижегородской области задержали группу подозреваемых в сбыте фальшивых купюр.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

О деятельности злоумышленников стало известно после того, как в полицию обратились сотрудницы двух аптек в Кстове и заявили, что нашли купюры номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки. Банкноты были переданы на экспертизу.

По данному факту завели уголовное дело. В ходе разыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых. Это три 19-летних нижегородца.

Обвиняемые утверждают, что покупали поддельные деньги партиями по 15 купюр в Москве, а затем расплачивались ими в магазинах и аптеках.

Расследование продолжается.

Ранее ОТР сообщало, что в Татарстане задержали членов банды фальшивомонетчиков.