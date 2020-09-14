В Томской области посмертно наградили девочку, погибшую при спасении тонувшей подруги

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В Томской области посмертно наградили десятилетнюю девочку, погибшую при спасении тонувшей подруги.
В Томской области посмертно наградили девочку, погибшую при спасении тонувшей подруги
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Трагедия произошла летом 2019 года в деревне Горка, где девочка проводила каникулы. В конце июня она отправилась с двумя подругами на прогулку к берегу реки Муны. Девочки решили искупаться. Одна из них стала тонуть. Подруга бросилась на помощь и вытолкнула сверстницу на берег, но сама от усталости выплыть не смогла.

Награду получили родители школьницы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга.

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