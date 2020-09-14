В Тверской области установили имена 11 красноармейцев, найденных поисковиками

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В Тверской области продолжается международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В работах участвуют более 500 человек из России, Белоруссии и Казахстана.
В Тверской области установили имена 11 красноармейцев, найденных поисковиками
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Российское военно-историческое общество.

К настоящему времени подняты останки более 320 красноармейцев. Установлены имена 11 человек. Родственники четверых уже найдены.

Экспедиция пройдёт до 17 сентября.

«Наш долг — помнить о высокой цене, которую заплатил за Победу советский народ, освободивший нашу страну и весь мир от нацизма. Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.

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