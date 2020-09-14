Психолог рассказал о признаках депрессии

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Доктор психологии Антон Бичун рассказал о признаках депрессии.
Психолог рассказал о признаках депрессии
  • Pixabay

«Один из простеньких симптомов — это ухудшение сна, человек может не высыпаться или плохо спать, просыпаться. Он может днём ходить квёлый и хотеть спать, но заснуть у него всё равно не получается», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, второй классический симптом — отсутствие аппетита, потеря веса или, наоборот, когда человек начинает заедать и набирать вес.

Третьим симптомом является отсутствие радости, потеря целей.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как бороться с осенней хандрой.

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