Психолог рассказал о признаках депрессии

Доктор психологии Антон Бичун рассказал о признаках депрессии.

«Один из простеньких симптомов — это ухудшение сна, человек может не высыпаться или плохо спать, просыпаться. Он может днём ходить квёлый и хотеть спать, но заснуть у него всё равно не получается», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, второй классический симптом — отсутствие аппетита, потеря веса или, наоборот, когда человек начинает заедать и набирать вес.

Третьим симптомом является отсутствие радости, потеря целей.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как бороться с осенней хандрой.