В Кабардино-Балкарии помогли двум девушкам, получившим травмы на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии помогли двум жительницам Краснодарского края, получившим травмы на Эльбрусе.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 13 сентября на высоте 4,5 тыс. метров в районе скал Пастухова. Девушки пострадали из-за камнепада. Обе находились в составе зарегистрированной группы.

В поисково-спасательной операции участвовали десять спасателей и три единицы техники. Они оказали пострадавшим первую помощь. Затем их доставили на поляну Азау и передали медикам Эльбрусского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.