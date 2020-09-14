В Кабардино-Балкарии помогли двум девушкам, получившим травмы на Эльбрусе

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В Кабардино-Балкарии помогли двум жительницам Краснодарского края, получившим травмы на Эльбрусе.
В Кабардино-Балкарии помогли двум девушкам, получившим травмы на Эльбрусе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 13 сентября на высоте 4,5 тыс. метров в районе скал Пастухова. Девушки пострадали из-за камнепада. Обе находились в составе зарегистрированной группы.

В поисково-спасательной операции участвовали десять спасателей и три единицы техники. Они оказали пострадавшим первую помощь. Затем их доставили на поляну Азау и передали медикам Эльбрусского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.

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