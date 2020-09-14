В Крыму спасли застрявшего в деревьях парапланериста

На территории Бахчисарайского района в Крыму спасли парапланериста, застрявшего в кронах деревьев на высоте 10 м.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Как заявил глава ведомства Сергей Шахов, при обеспечении безопасности проведения этапа Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан — парящий полёт» поступила информация о том, что один из участников потерял управление.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили спортсмена на землю», — сказал министр.

Медицинская помощь не потребовалась. Впоследствии сотрудники МЧС спустили параплан и передали его владельцу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.