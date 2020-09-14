В Крыму спасли застрявшего в деревьях парапланериста
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Как заявил глава ведомства Сергей Шахов, при обеспечении безопасности проведения этапа Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан — парящий полёт» поступила информация о том, что один из участников потерял управление.
«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили спортсмена на землю», — сказал министр.
Медицинская помощь не потребовалась. Впоследствии сотрудники МЧС спустили параплан и передали его владельцу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.