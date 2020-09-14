Виталий Петров прокомментировал предложение разрешить управление автомобилем с 16 лет

Первый российский пилот в истории чемпионатов «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал предложение снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

«Одно дело, когда ты — профессионал и занимаешься этим с малого возраста, ездил на картинге, выступал на соревнованиях, как я, например, и езжу лучше, чем люди даже с огромным стажем в 20 или 30 лет. И совсем другое — мальчики или девочки, которые никогда до этого не сидели за рулём», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, для получения действительно хороших навыков нужно что-то делать и дополнительно.

Как считает Петров, процесс обучения должен длиться не два-три месяца, а гораздо дольше, чтобы человек учился, например, в течение года, ездил с инструктором, занятия были бы раз-два в неделю.

«Многие ведь не отдают себе отчёта, как себя вести в какой-нибудь экстремальной ситуации. У юного человека должен быть некий дополнительный сертификат о том, что он уже имеет право ездить в таком возрасте», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил инициативу.