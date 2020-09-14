В ГУ МЧС Севастополя рассказали о ходе прошедших выборов

В ГУ МЧС Севастополя сообщили, что в ходе прошедших выборов происшествий не зафиксировано.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы регионального ведомства.

«Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности приняли участие 136 человек личного состава и одна единица техники МЧС. Пожарно-спасательный гарнизон региона находился в режиме повышенной готовности», — приводит издание сообщение пресс-службы.

На каждом избирательном участке было организовано дежурство представителей экстренных служб и ведомств, в том числе сотрудников МЧС.

Ранее политтехнолог Константин Костин, председатель Фонда развития гражданского общества, в интервью ФАН прокомментировал избирательную кампанию в России.