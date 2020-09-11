Эксперт оценил текущую предвыборную кампанию в России

Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.

«Текущая избирательная кампания не сильно отличается по своей интенсивности от аналогичных кампаний, которые проходили в предыдущие годы», — сказал он.

Костин также подчеркнул, что определённый интерес к голосованию 13 сентября, безусловно, поддерживается участием новых игроков, которые имеют реальные шансы получить места в региональных парламентах и, как следствие, «думскую лицензию».

По его мнению, важной характеристикой текущего электорального цикла является, по сути, смена моделей политического поведения избирателей: «Принятие электорального решения выглядит всё более рациональным и, можно говорить, более качественным».

На первый план выходит оценка вклада потенциального кандидата в развитие региона и улучшение качества жизни его населения.