В Подмосковье заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных путёвок

В Подмосковье заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных детских путёвок, заявки можно подать через портал госуслуг.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные областного Министерства социального развития.

Оформить бесплатную детскую путёвку можно раз в год.

Льгота касается детей в возрасте от 7 до 15 лет из Московской области. К ним относятся ученики школ, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей или попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Ранее в интервью kp.ru и РИА Новости глава Минобороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, куда в России лучше всего отправиться на отдых.