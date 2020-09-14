В Подмосковье заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных путёвок
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные областного Министерства социального развития.
Оформить бесплатную детскую путёвку можно раз в год.
Льгота касается детей в возрасте от 7 до 15 лет из Московской области. К ним относятся ученики школ, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей или попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Ранее в интервью kp.ru и РИА Новости глава Минобороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, куда в России лучше всего отправиться на отдых.