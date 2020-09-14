В Подмосковье заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных путёвок

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В Подмосковье заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных детских путёвок, заявки можно подать через портал госуслуг.
В Подмосковье заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных путёвок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные областного Министерства социального развития.

Оформить бесплатную детскую путёвку можно раз в год.

Льгота касается детей в возрасте от 7 до 15 лет из Московской области. К ним относятся ученики школ, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей или попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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