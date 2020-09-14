Участвовать в думских выборах без сбора подписей смогут 16 партий

Участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 году без сбора подписей смогут 16 партий. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Согласно законодательству, подписи могут не собирать партии, которые имеют фракцию в Думе, или набрали по итогам прошлых думских выборов 3%, или имеют хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании. Партийный список должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 регионов.

Таким образом, отметила Памфилова, уже можно предварительно сказать, у кого в следующем году будут преференции.

«13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16 политических партий», — цитирует главу ЦИК РИА Новости.

Она подчеркнула, что, как следствие, существенно повышается уровень конкуренции.

По её словам, речь идёт о таких новых партиях, как «Новые люди», «Зелёная альтернатива» и «За правду».

Ранее Памфилова заявила, что прошедшая избирательная кампания для членов участковых избиркомов стала беспрецедентной по сложности.