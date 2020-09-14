Специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов

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Специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов нескольких марок, которые можно найти на полках магазинов страны.
Специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

В ходе исследования удалось выявить шесть лучших брендов и найти недочёты в маркировке у остальных.

«По результатам проверки эксперты выявили недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов; избыток уксусной кислоты; претензии к внешнему виду: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты», — цитирует издание представителей ведомства.

Кроме того, небольшие отклонения от нормы по содержанию хлоридов нашли в нескольких товарах, в том числе в Loradо. В итоге маркировке ГОСТ не соответствует по содержанию соли, что считается нарушением прав потребителей.

«Больше всего соли эксперты обнаружили в банке под торговой маркой Eko — 3,51% от общей массы продукта», — отметили в сообщении.

Как отмечают специалисты, избыток уксусной кислоты и слишком маленькая доля растворимых сухих веществ в заливке — у бренда Bonduelle. Это может указывать на недостаточное количество пряностей.

Ранее, как сообщает «Вечерняя Москва», эксперт Роскачества, генеральный директор Ягодного союза и информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как выбрать качественный виноград.

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