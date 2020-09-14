Памфилова рассказала о хамстве некоторых наблюдателей на выборах

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Центризбирком зафиксировал беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.
Памфилова рассказала о хамстве некоторых наблюдателей на выборах
  • РИА Новости

«Я не скажу, что было повсеместно (хамство. — RT), наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определённого числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — сказала она.

Ранее Памфилова заявила, что для членов участковых избирательных комиссий кампания была беспрецедентной по сложности — «она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии».

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