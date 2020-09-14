В Петербурге рассказали о ходе экологической акции «Чистый берег»

В Санкт-Петербурге рассказали о ходе международной молодёжной экологической акции «Чистый берег».

Об этом сообщает портал Newinform со ссылкой на данные пресс-службы комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

За время акции было собрано более 500 мешков мусора и вывезено более 400 автомобильных покрышек.

Более 500 участников прошли экологический квест, состоящий из 15 эколого-просветительских станций. На первом месте оказалась сборная команда Высшей школы технологии и энергетики.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».