В Петербурге рассказали о ходе экологической акции «Чистый берег»
- РИА Новости
Об этом сообщает портал Newinform со ссылкой на данные пресс-службы комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.
За время акции было собрано более 500 мешков мусора и вывезено более 400 автомобильных покрышек.
Более 500 участников прошли экологический квест, состоящий из 15 эколого-просветительских станций. На первом месте оказалась сборная команда Высшей школы технологии и энергетики.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».