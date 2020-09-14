Кабмин намерен рассмотреть 16 сентября проект российского бюджета

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено 16 сентября рассмотреть проект федерального бюджета на три года.

Об этом сообщает ТАСС.

«В среду (16 сентября. — RT) весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Вместе с этим он поручил кабмину в оперативном порядке решить оставшиеся вопросы, чтобы успеть до внесения документа в Государственную думу.

Ранее стало известно, что заседание Государственного совета по новым параметрам национальных проектов запланировано на 29 сентября.