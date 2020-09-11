Госсовет по корректировке нацпроектов пройдёт 29 сентября

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Заседание Государственного совета по новым параметрам национальных проектов запланировано на 29 сентября.
Госсовет по корректировке нацпроектов пройдёт 29 сентября
  • РИА Новости

«29 сентября будет проходить Государственный совет, на котором мы перед главой государства будем представлять наши национальные проекты с новыми показателями, новыми целями и, вполне возможно, с новыми мероприятиями», — цитирует ТАСС министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который выступил на открытии ХI Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

Ранее член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с реализацией нацпроектов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что «практически все нацпроекты социальные, они с экономикой почти не связаны».

По его мнению, в настоящий момент внимание прежде всего сосредоточено на иностранных сигналах от ВОЗ, а реализация нацпроектов отошла на второй план.

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