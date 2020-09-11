Госсовет по корректировке нацпроектов пройдёт 29 сентября

Заседание Государственного совета по новым параметрам национальных проектов запланировано на 29 сентября.

«29 сентября будет проходить Государственный совет, на котором мы перед главой государства будем представлять наши национальные проекты с новыми показателями, новыми целями и, вполне возможно, с новыми мероприятиями», — цитирует ТАСС министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который выступил на открытии ХI Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

Ранее член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с реализацией нацпроектов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что «практически все нацпроекты социальные, они с экономикой почти не связаны».

По его мнению, в настоящий момент внимание прежде всего сосредоточено на иностранных сигналах от ВОЗ, а реализация нацпроектов отошла на второй план.