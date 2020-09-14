На Сахалине два класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.
Также на карантин закрыли группы детского сада №8 в Аниве — «Смешарики» и «Ягодки».
В помещениях школ и детского сада, где выявлены заболевшие COVID-19, проведут дезинфекцию. Все ученики и учителя, которые общались с пациентами, сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
Ранее лор, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.