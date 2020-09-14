На Сахалине два класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

На Сахалине два класса в школах Анивы и Долинска переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

Также на карантин закрыли группы детского сада №8 в Аниве — «Смешарики» и «Ягодки».

В помещениях школ и детского сада, где выявлены заболевшие COVID-19, проведут дезинфекцию. Все ученики и учителя, которые общались с пациентами, сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.

Ранее лор, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.