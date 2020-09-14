В Приморье рассказали о конкурсе молодых специалистов

В Приморском крае прокомментировали ход конкурса молодых специалистов, приём заявок продлён до 20 сентября.

«Помимо регулярной заработной платы, победители конкурса получат право на дополнительную материальную поддержку от правительства края — речь идёт о ежемесячной выплате 12 тыс. рублей», — цитирует ИА PrimaMedia представителей краевого Департамента по делам молодёжи.

Организаторы конкурса отмечают, что, если специалисту нужно будет переехать, например, из Владивостока в Находку, а организация не предоставит ему служебное или арендное жильё, выплату увеличат до 22 тыс. рублей.

В перечне профессий конкурса насчитывается 100 вакансий по восьми сферам деятельности.

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