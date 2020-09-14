Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах главы города после обработки более 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, транслируемые в эфире телеканала «Россия 24».

© РИА Новости / Максим Блинов