Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах главы города после обработки более 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, транслируемые в эфире телеканала «Россия 24».
- © РИА Новости / Максим Блинов
Согласно данным Центризбиркома, он набирает 85,7% голосов избирателей.
Ранее Развожаев заявил, что работа на участках была организована хорошо, безопасность голосующих была обеспечена.
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