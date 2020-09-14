Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах главы города после обработки более 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, транслируемые в эфире телеканала «Россия 24».
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Согласно данным Центризбиркома, он набирает 85,7% голосов избирателей.

Ранее Развожаев заявил, что работа на участках была организована хорошо, безопасность голосующих была обеспечена.

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