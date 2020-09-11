В Севастополе прокомментировали ситуацию на выборах

И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию на выборах главы региона и местных депутатов.

«День действительно важный, потому что прошёл год и два месяца работы. Сегодня севастопольцы подведут итоги. Помните, когда приехал, сказал, что буду работать так, чтобы завоевать доверие севастопольцев. Таких событий в жизни каждого человека не так много. Настроение хорошее, проголосовал, поддержал свою команду, которая идёт в районный совет», — цитирует «Новый Севастополь» Развожаева.

Он отметил, что работа на участках хорошо организована, безопасность голосующих обеспечена.

Глава города призвал всех местных жителей принять участие в голосовании, «независимо от того, какой человек делает выбор».

«В любом случае это большая гражданская ответственность», — акцентировал внимание и. о. губернатора.

Ранее председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.