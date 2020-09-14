Российские чоповцы рассказали подробности задержания в Белоруссии

Двое задержанных в июле в Белоруссии российских чоповцев в интервью RT специально для нового проекта Марии Бутиной «Освобождённые» рассказали подробности произошедших тогда в Минске событий.

«В половине пятого утра. Через балкон кинули светошумовую гранату. С закрытыми глазами я увидел вспышку», — рассказывает Максим о том, как всё происходило.

По словам другого участника тех событий, Степана, он проснулся в 04:15.

«Посмотрел на часы, что-то мне не спалось. Вышел на балкон, перекурил, зашёл в комнату, только прилёг, закрыл глаза — слышу в коридоре какой-то треск, крики. Я сначала подумал, что это электропроводку закоротило где-то в трансформаторной. Слышу, ломятся в дверь. Я встал к двери. Тут её со второго или третьего раза выломали. Забегают люди в масках с моргающим щитом, пистолет направлен на меня. Кричат всякие законные требования: «Лежать, лежать!» Я положил руки на голову и лёг на кровать. Показал руки, что у меня ничего нет в руках», — рассказал он.

Максим добавляет, что к нему подошли, надели наручники.

«Накрыли нам головы подушками, чтоб мы не видели, чем они занимаются», — сказал он.

Потом, по его словам, всех отвезли в РУВД.

«В этом РУВД мы простояли 22 часа в наручниках, на коленях, лицом в стену», — сказал Максим.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США.

По его словам, людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации».

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Подробнее — в материале RT.