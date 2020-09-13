Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолёта в Екатеринбурге

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Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов после экстренной посадки в Екатеринбурге самолёта авиакомпании S7.
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолёта в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В сообщении указывается, что «Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, а во взаимодействии с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой — о безопасности полётов».

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании S7 вернулся из-за технической неисправности в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после вылета в Москву.

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