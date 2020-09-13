Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

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Самолёт авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после вылета в Москву из-за технической неисправности.
Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — заявил перевозчик.

Отмечается, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт.

В августе борт из Ставрополя штатно сел в Москве после сообщения о неисправности.

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