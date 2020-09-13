Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — заявил перевозчик.
Отмечается, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт.
В августе борт из Ставрополя штатно сел в Москве после сообщения о неисправности.