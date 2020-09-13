В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Краснодаре

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю назвали предварительную причину пожара в жилом многоквартирном доме в Краснодаре.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС России для оценки ситуации с этим происшествием.

В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.