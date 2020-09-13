В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Краснодаре
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- РИА Новости
«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС России для оценки ситуации с этим происшествием.
В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.
Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.