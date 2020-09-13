В ЦИК сообщили о явке на довыборах в Госдуму в регионах
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- РИА Новости
В Татарстане по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу явка на 15:00 составила 74,46%.
При этом на довыборах в Пензенской области в Лермонтовском одномандатном округе явка составила 44,48%.
В Курской области по Сеймскому одномандатному округу проголосовали 33,14% избирателей.
По данным ЦИК, в Ярославской области по Ярославскому одномандатному округу явка составила 16,08%.
Ранее выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае.