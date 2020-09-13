В ЦИК сообщили о явке на довыборах в Госдуму в регионах

Самая высокая явка на довыборах в Государственную думу по состоянию на 15:00 мск зафиксирована в Татарстане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные информационного табло ЦИК России.

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РИА Новости

В Татарстане по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу явка на 15:00 составила 74,46%. При этом на довыборах в Пензенской области в Лермонтовском одномандатном округе явка составила 44,48%. В Курской области по Сеймскому одномандатному округу проголосовали 33,14% избирателей. По данным ЦИК, в Ярославской области по Ярославскому одномандатному округу явка составила 16,08%. Ранее выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае.