В ЦИК сообщили о явке на довыборах в Госдуму в регионах

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Самая высокая явка на довыборах в Государственную думу по состоянию на 15:00 мск зафиксирована в Татарстане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные информационного табло ЦИК России.
В ЦИК сообщили о явке на довыборах в Госдуму в регионах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В Татарстане по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу явка на 15:00 составила 74,46%.

При этом на довыборах в Пензенской области в Лермонтовском одномандатном округе явка составила 44,48%.

В Курской области по Сеймскому одномандатному округу проголосовали 33,14% избирателей.

По данным ЦИК, в Ярославской области по Ярославскому одномандатному округу явка составила 16,08%.

Ранее выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае.

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